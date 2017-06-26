В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию
Теги: коррупция госдума Законопроект
Депутаты предлагают увеличить наказание за дачу и получение взятки до четырех лет лишения свободы, а также ввести понятие "неимущественная взятка". Законопроект был одобрен в Верховном суде. Его внесут до конца июля.
Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы подготовил поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают ужесточение наказания за дачу и получение взятки, пишет газета "Известия".
В законопроекте предлагается увеличить наказание за дачу и получение взятки до четырех лет лишения свободы, а также установить для третейских судей наказание за злоупотребление полномочиями в виде лишения свободы сроком до трех лет. Законопроект уже одобрили в Верховном суде.
Авторы также предлагают дополнить УК понятиями "неимущественные преимущества", "услуги неимущественного характера", а также "неимущественные права и иные неправомерные преимущества".
Как пояснил один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Анатолий Выборный, речь идет о случаях, когда высокопоставленный чиновник, используя служебные возможности, помогает бизнесу своих родственников, работающих "в коммерческой организации с высокой зарплатой без должной квалификации".
Законопроект будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии.
Читайте также:
В Госдуме предложили набить морду Жиркову после проигрыша Мексике
Законопроект о запрете анонимайзеров принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе
Госдума досрочно прекратила полномочия еще одного депутата
Госдума приняла законопроект о блокировке "зеркал" пиратских сайтов