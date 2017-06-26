В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию

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Депутаты предлагают увеличить наказание за дачу и получение взятки до четырех лет лишения свободы, а также ввести понятие "неимущественная взятка". Законопроект был одобрен в Верховном суде. Его внесут до конца июля.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы подготовил поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают ужесточение наказания за дачу и получение взятки, пишет газета "Известия".

В законопроекте предлагается увеличить наказание за дачу и получение взятки до четырех лет лишения свободы, а также установить для третейских судей наказание за злоупотребление полномочиями в виде лишения свободы сроком до трех лет. Законопроект уже одобрили в Верховном суде.

Авторы также предлагают дополнить УК понятиями "неимущественные преимущества", "услуги неимущественного характера", а также "неимущественные права и иные неправомерные преимущества".

Как пояснил один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Анатолий Выборный, речь идет о случаях, когда высокопоставленный чиновник, используя служебные возможности, помогает бизнесу своих родственников, работающих "в коммерческой организации с высокой зарплатой без должной квалификации".

Законопроект будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии.

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