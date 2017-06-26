Радикалы забросали Надежду Савченко яйцами. Видео

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В украинском Николаеве радикалы забросали Надежду Савченко яйцами, обвинив в сотрудничестве с российской властью. После инцидента началась драка. Пострадал один человек.

Украинские радикалы в Николаеве забросали яйцами депутата Верховной Рады Надежду Савченко. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Инцидент произошел накануне вечером во время встречи Савченко с местными жителями. Националисты обвинили её в том, что она работает на российскую власть и ФСБ, а также ведет переговоры с террористами.

Сразу после инцидента началась драка. На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь. Украинские СМИ сообщают об одном задержанном.