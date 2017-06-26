В ТиНАО произошло ДТП с участием автопоезда и трех автомобилей, есть пострадавший

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В Новой Москве произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и автопоезда с кирпичом. В результате аварии одного человека зажало в машине, он не подает признаков жизни. На месте происшествия работают экстренные службы и спасатели.

Три автомобиля и груженый кирпичом автопоезд столкнулись в поселении Первомайское в ТиНАО, об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в результате столкновения в салоне одного из автомобилей зажало человека. Он не подает признаков жизни.

На месте ДТП работают экстренные службы и спасатели.

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