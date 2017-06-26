Под Иркутском перевернулся автобус с казачьим ансамблем

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В Иркутской области в аварию попал автобус, перевозивший музыкальный ансамбль. В результате ДТП пострадали 11 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на спуске по серпантину, пробил бетонное ограждение и перевернулся в кювет.

Автобус ансамбля "Забайкальские казаки" перевернулся на серпантине в Иркутской области. Из более 30 человек, находившихся в автобусе, различного рода травмы получили 11, в том числе один ребенок. Об этом говорится в сообщении регионального Минздрава.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по региону, ДТП произошло на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Слюдянском районе на серпантине возле поселка Култук.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на спуске по серпантину, пробил бетонное ограждение и перевернулся в кювет.

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