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Более 160 светофоров, напоминающих о необходимости снизить скорость или остановиться перед пешеходным переходом, установят в столице. Они будут мигать желтым светом и подавать водителям сигнал, что впереди дорогу могут переходить люди.

До конца 2017 года на пешеходных переходах в Москве установят более 160 импульсных светофоров, передает mos.ru.

Светофоры будут мигать желтым светом и подавать водителям сигнал, что впереди дорогу могут переходить люди. Как правило, их устанавливают вблизи наземных пешеходных переходов и перекрестков, где нет обычных светофоров, и движение не регулируется.

Ранее эти светофоры были установлены на многих столичных улицах и уже показали свою эффективность. Мигание яркого желтого света позволяет водителям в любое время суток за несколько десятков метров распознать пешеходный переход.

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