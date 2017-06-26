Шесть полицейских пострадали в результате беспорядков в Лондоне

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Шесть полицейских пострадали в столкновениях с демонстрантами в лондонском районе Форест Гейт. Митингующие жгли файеры и забрасывали стражей порядка камнями.

В Лондоне шесть полицейских пострадали в результате столкновений стражей порядка с демонстрантами. Еще четверо госпитализированы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Акция протеста проходила накануне вечером у полицейского участка в районе Форест Гейт. Митингующие жгли файеры и забрасывали стражей порядка камнями. В ходе беспорядков были задержаны четыре человека.

Поводом для недовольства стала смерть 25-летнего темнокожего британца Эдира Фредерико да Косты. 15 июня он был задержан сотрудниками полиции, а через неделю скончался в больнице. Участники уличных протестов утверждают, что да Косту "жестоко избили" правоохранители. Однако предварительная экспертиза этого не подтверждает.