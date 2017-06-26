Бывшее руководство Южной Кореи планировало убийство лидера КНДР

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Администрация бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе планировала убийство лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В качестве одного из способов рассматривалась имитация несчастного случая.

Бывшее руководство Южной Кореи во главе с экс-президентом Пак Кын Хе отдало приказ ликвидировать лидера КНДР Ким Чен Ына, однако нынешняя власть не придерживается таких кардинальных мер. Об этом сообщает японская газета Asahi.

Сеул решительно выступает против военных программ КНДР, особенно в сфере разработок ядерного оружия. В 2015 году Пак Кын Хе подписала документ о "смене руководства КНДР". Разработкой операции должна была заниматься национальная разведка.

В качестве одного из способов убийства рассматривалась имитация несчастного случая, например, смертельное ДТП или крушение поезда. Предпринимались также попытки поощрения государственного переворота в Пхеньяне.

10 марта экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была окончательно отрешена от власти из-за коррупционного скандала. В мае лидером страны стал Мун Чжэ Ин.

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