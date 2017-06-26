Порошенко счел расширение "Северного потока" местью Украине

Теги: Политика газ россия украина порошенко

Россия расширяет газопровод "Северный поток", чтобы отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза" в споре с "Газпромом". Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия строит газопровод "Северный поток-2", чтобы отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза" в споре с "Газпромом", пишет ZN.UA.

"Цель - лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы", - уверен президент.

"Северный поток-2" - проект расширения газопровода "Северный поток", проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство объекта должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года.

21 июня президент Владимир Путин на встрече с главой нефтяной корпорации Royal Dutch Shell Беном ван Берденом заявил, что "Северный поток-2" не направлен против кого бы то ни было, он должен способствовать развитию энергорынка.

В Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года рассматривается спор по поводу газовых контрактов 2009 года. 31 мая 2017 года в "Нафтогазе" заявили, что суд отменил требование "бери или плати", обязывавшее Киев оплачивать заранее оговоренную часть объема газа, вне зависимости от того, сколько топлива было закуплено на самом деле.

В Москве решение арбитража сочли промежуточным, а зампред правления "Газпрома" Александр Медведев опроверг информацию об отмене правила take or pay.

Читайте также:

"Нафтогаз" призвал США ввести санкции против "Северного потока-2"

Рада готова объявить импичмент Порошенко

Чеснаков: Украина пиарится, чтобы не предпринимать конкретных действий

В Кремле считают неуместными "гонки" с Порошенко за встречу с Трампом

Путин похвалил Порошенко за знание русской литературы