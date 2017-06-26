Суд арестовал близкого к экс-главе Удмуртии депутата гордумы Ижевска

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Суд в Удмуртии поместил под домашний арест на два месяца задержанного 25 июня депутата гордумы Ижевска Захара Милостивенко. Его обвиняют в ограничении конкуренции. Арест депутата может быть связан с делом обвиняемого в получении взятки экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, так как Милостивенко был близок к его семье.

Суд в Удмуртии заключил под домашний арест задержанного в минувшие выходные депутата городской думы Ижевска Захара Милостивенко, передает "Интерфакс".

Милостивенко обвиняют в ограничении конкуренции. Известно, что он депутат городской думы города Ижевска от "Единой России".

25 июня источник агентства сообщал, что задержание может быть связано с делом бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, которого обвиняют во взятках. Депутат, по словам источника, был близок к семье Соловьева и ранее руководил дорожной организацией ОАО "Автодормостпроект".

Соловьева задержали 4 апреля по подозрению в получении взятки и доставили в Москву. Суд арестовал его до 4 сентября. Соловьев признал свою вину. Владимир Путин отправил экс-главу Удмуртии в отставку в связи с утратой доверия.

На прошлой неделе был арестован еще один чиновник в Удмуртии. И. о. зампредседателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова заподозрили в превышении должностных полномочий. Ущерб от противоправной деятельности чиновника, связанной с вырубкой леса, мог превысить 700 миллионов рублей.

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