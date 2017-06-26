Телеведущего унесло из кадра порывом ветра. Видео
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В Ирландии сильный порыв ветра сдул телеведущего в прямом эфире. Мужчина попытался рассказать зрителям о погоде, но его вынесло из кадра, а ветром сломало зонтик.
Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 сдуло ветром во время прямого эфира передачи Ireland AM.
Ведущий Дерик Хартиган с оранжевым зонтиком вел репортаж в дождливую и ветреную погоду. Внезапно налетевший сильный порыв ветра сдул мужчину из кадра. Через несколько секунд ему удалось справится со стихией, но зонт был сломан.
Мужчина выложил видео в интернет с подписью "Мать-природа снова победила".
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