Под Саратовом в ДТП погибли пять человек, в том числе ребенок
В Саратовской области погибли пять человек в результате лобового столкновения двух автомобилей. По предварительной информации, в машине также находился ребенок.
В Советском районе Саратовской области произошла авария с участием двух автомобилей, где погибли пять человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
По предварительной информации, недалеко от поселка Красный Кут произошло лобовое столкновение автомобилей Opel и Renault Logan. В аварии погибли пять человек, включая ребенка.
На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства столкновения.
Читайте также:
В ТиНАО произошло ДТП с участием автопоезда и трех автомобилей, есть пострадавший
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил женщину с грудным ребенком