Под Саратовом в ДТП погибли пять человек, в том числе ребенок

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В Саратовской области погибли пять человек в результате лобового столкновения двух автомобилей. По предварительной информации, в машине также находился ребенок.

В Советском районе Саратовской области произошла авария с участием двух автомобилей, где погибли пять человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, недалеко от поселка Красный Кут произошло лобовое столкновение автомобилей Opel и Renault Logan. В аварии погибли пять человек, включая ребенка.

На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства столкновения.

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