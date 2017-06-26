Россия, Турция и Иран подтвердили участие в "Астане-5"
Теги: сирия иран турция казахстан Сирийский конфликт переговоры россия
Россия, Турция и Иран примут участие в переговорах по Сирии в Астане, которые пройдут 4-5 июля. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Ожидается, что США также направят своего высокопоставленного представителя для участия в качестве наблюдателя.
Казахстан получил подтверждение об участии 4-5 июля в Астане в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии от России, Турции, Ирана, Иордании и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"Ожидается, что США также направят своего высокопоставленного представителя для участия в качестве наблюдателя в очередном раунде переговоров астанинского процесса", - цитирует РИА Новости Абдрахманова.
Накануне стало известно, что российская сторона рассчитывает, что по итогам переговоров по Сирии в Астане 4-5 июля будет принят целый пакет документов по зонам деэскалации.
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