В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы

Теги: москва Погода гроза

Гидрометцентр России объявил в понедельник желтый уровень погодной опасности в столице. По прогнозам синоптиков, 26 июня в столичном регионе ожидаются сильный ветер и гроза.

Синоптики объявили в понедельник желтый уровень погодной опасности в столице из-за ветра и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый. Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 26 июня в столичном регионе ожидаются гроза и сильный ветер.

Читайте также:

В Москве высадят 27 тыс. деревьев после майского урагана