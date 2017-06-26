В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы
Гидрометцентр России объявил в понедельник желтый уровень погодной опасности в столице. По прогнозам синоптиков, 26 июня в столичном регионе ожидаются сильный ветер и гроза.
Синоптики объявили в понедельник желтый уровень погодной опасности в столице из-за ветра и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый. Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, 26 июня в столичном регионе ожидаются гроза и сильный ветер.
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