Автомобиль Infiniti упал в Москву-реку. Видео

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Автомобиль Infiniti пробил ограждение на Бережковской набережной и упал в Москву-реку. Предварительно, водитель не справился с управлением. Двое находившихся в машине человек выбрались из нее самостоятельно до прибытия спасателей.

Автомобиль Infiniti пробил ограждение на Бережковской набережной и упал в Москву-реку, сообщает РИА Новости.

По данным полиции, авария произошла около 00:30 в районе дома №30. Водитель, предположительно, не справился с управлением. Иномарка пробила ограждение набережной и упала в реку.

В Центре управления в кризисных ситуациях главка МЧС по Москве сообщили, что двое находившихся в машине человек выбрались из нее самостоятельно до прибытия спасателей.

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