Теги: интернет туризм Крым

В Крыму набирает популярность селфи-туризм. Красивые пейзажи и архитектура полуострова - привлекают путешественников со всего мира. Для активных пользователей социальных сетей - туроператоры подгтовили специальные маршруты и профильные фестивали.

Пока большинство отдыхающих загорает на море, одни туристы ищут пейзажи для селфи. Чем экзотичнее место и ярче фотография - тем больше лайков в социальных сетях. Это только со стороны кажется, что селфи-туризм - красиво и просто. Как отмечает "ТВ Центр", иногда, чтобы добраться до живописных пейзажей, нужно пройти несколько километров, причем в не самых удобных местах.

Небольшая гора Крокодил находится у самого входа в Бельбекскую долину. Со стороны массив напоминает фигуру крокодила. Именно с его вершины открываются одни из самых эффектных пейзажей Крыма. Но успех хорошего снимка зависит не только от живописного вида.

В рюкзаках у бывалых селфи-туристов обязательный запас сменной одежды. Ни один уважающий себя Instagram-блогер не будет фотографироваться в одном и том же. К необычным запросам таких отдыхающих привыкла даже верблюдица Лолита. Вот что значит "ненаплевательское отношение" к работе.

Кристина Иванова из Москвы на полуострове оказалась впервые. На ее страницу в Instagram подписаны десятки тысяч людей. Говорит, что за несколько дней сделала столько фотографий, что хватит на год вперед. Снимки получились настолько экзотичными, что Крым можно выдавать за любые страны.

"Просто что-то невероятное. Крым — это природа всего мира. Здесь можно найти и кусок Греции, кусок Италии. Даже кусочки Америки", - говорит девушка.

Эти пейзажи легко перепутать с французским Провансом. Июнь в Крыму - время цветения лаванды. На поля приезжают сотни людей. Чтобы успеть сфотографироваться есть всего две недели, пока не началась уборка ароматного цветка. Такую красоту, конечно, лучше увидеть своими глазами, а не на снимке в чужом Instagram.

Организаторы селфи-туров на отсутствие клиентов не жалуются. Этому виду отдыха всего три года, а желающих уже очень много. Летом график расписан на несколько недель вперед. И даже зимой отдыхать некогда. Крым остается фотогеничным в любое время года.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.