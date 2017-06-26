США планируют легализовать через ООН право вторгаться в третьи страны

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Вашингтон настаивает на расширении международного списка террористических организаций. Это откроет для США возможность проводить спецоперации на территории других государств.

В США намерены добиться включения региональных филиалов "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (деятельность организаций запрещена в России) в список террористических организаций ООН.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и экспертов в этой области, если предложение одобрят, Вашингтон в соответствии с американским законодательством сможет начинать специальные операции на территории третьих стран.

Против инициативы выступают Россия и ряд других стран, в том числе Египет. В Каире считают, что включение в список регионального отделения "Аль-Каиды" укажет на неспособность местных властей справиться с угрозой своими силами.

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