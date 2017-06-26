В ТиНАО к осени создадут 8 новых автобусных маршрутов

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До конца лета в ТиНАО появятся восемь новых автобусных маршрутов. Автобусы свяжут между собой поселения в округе, а также помогут жителям добраться до Троицка и ближайших железнодорожных станций.

В ТиНАО создадут дорожную инфраструктуру для восьми новых автобусных маршрутов протяженностью почти 52 километра. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Вдоль обновленных дорог появятся 67 остановок, более 800 фонарей и около 80 наземных пешеходных переходов.

Новые маршруты свяжут между собой поселения и деревни в округах, а также помогут местным жителям добираться до Троицка и ближайших железнодорожных станций. Преимущественно автобусы будут ездить по районным дорогам, часть маршрутов пройдет по участкам Киевского и Калужского шоссе.