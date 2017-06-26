ФСБ заявила о "тотальном использовании" террористами мессенджеров

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Члены законспирированных ячеек международных террористических организаций тотально используют интернет-мессенджеры. Об этом заявили в ФСБ России. В нашей стране террористы наиболее активно используют Telegram, который дает им возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования.

Теракт в метро Санкт-Петербурга готовился и координировался с помощью мессенджера Telegram. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности России, передает "ТВ Центр".

В ФСБ отметили, что исполнитель атаки, его пособники и зарубежный куратор использовали данный сервис на всех стадиях организации. В результате взрыва в подземке 3-го апреля погибли 16-ть человек, около ста пострадали. В ходе расследования выяснилось, что для секретной связи террористы пользуются именно интернет-мессенджерами.

"Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории Российской Федерации используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", - говорится в заявлении ФСБ.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в ближайшее время Telegram в нашей стране может быть заблокирован. Это произойдет в том случае, если руководство мессенджера не предоставит ведомству документы, необходимые для включения интернет-сервиса в реестр организаторов распространения информации.