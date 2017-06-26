Катер врезался в пассажирский теплоход в Петербурге

Теги: санкт-петербург катер Происшествие теплоход река

На Неве прогулочный катер врезался в пассажирский теплоход. Оба плавсредства получили повреждения, один пассажир доставлен в больницу. По некоторым данным, управляющий катером мужчина был нетрезв.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура и Северо-Западное СУ на транспорте СКР начали проверку по факту столкновения прогулочного катера и теплохода с 48 пассажирами на борту.

Инцидент произошел на реке Неве возле дома №14 по набережной Кутузова. Пассажирский теплоход "Альдемарин" катал 48 пассажиров по каналам Петербурга и двигался в сторону Литейного моста. В 150-200 метрах от берега в него врезался трехместный катер, в результате чего у последнего сильно повредилась носовая часть. Теплоход получил незначительное повреждение.

Сообщается, что пассажиру катера потребовалась медицинская помощь. По данным интернет-газеты "Фонтанка", 36-летний петербуржец, управляющий катером, мог быть пьян.

Читайте также:

Автомобиль Infiniti упал в Москву-реку. Видео

В Туве автомобиль с водителем упал с парома в Енисей