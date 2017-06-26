Москвичей предупредили о грозе, граде и порывистом ветре

Теги: мчс дождь москва Погода гроза

Столичный главк МЧС России предупреждает, что до вечера понедельника в Москве ожидаются дождь, гроза, град и сильный порывистый ветер. Жителям столицы посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Дождь, град, гроза и порывистый ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Москве до 21:00 в понедельник. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Во время непогоды, напомнили в ведомстве, возможны подтопления, затруднение движения транспорта, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов и рекламных конструкций, а также повреждения разрядами молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

"В условиях непогоды обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. Переждите непогоду в капитальном строении. По возможности паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций", - рекомендовали в МЧС.

Ранее в понедельник Гидрометцентр из-за сильного ветра и грозы объявил в Москве желтый уровень погодной опасности.

Читайте также:

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы

В Москве высадят 27 тыс. деревьев после майского урагана