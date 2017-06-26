Нобелевского лауреата Лю Сяобо выпустили из тюрьмы из-за рака печени

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Власти Китая приняли решение освободить из тюрьмы правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо из-за рака печени. Он находился в заточении с 2009 года по обвинению в подстрекательстве к подрыву государственного строя.

Китайские власти освободили из тюрьмы правозащитника, лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо из соображений гуманности. Такое решение было принято из-за информации о том, что он болен онкологическим заболеванием. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее у 61-летнего Сяобо диагностировали рак печени в последней стадии. После этого его перевезли в больницу в провинции Ляонин.

Лю Сяобо в 2009 года был приговорен к 11 годам тюрьмы за подстрекательство к подрыву государственного строя. На следующий год ему присудили Нобелевскую премию мира за длительную и ненасильственную борьбу за основные права человека в Китае. С этого времени под фактическим домашним арестом находится и жена Лю Сяобо Лю Ся.