СМИ: Россия прекратит совместное с Украиной производство Ан-148

Теги: самолет Экономика россия украина

Россия перестанет производить российско-украинский региональный пассажирский самолет Ан-148 после того, как завершит строительство последних двух машин на Воронежском авиастроительном объединении. Ан-148 выпускали на базе ВАСО и киевского "Авианта", при этом строительство в Воронеже велось по украинской лицензии.

Обновление: "Ростех" опроверг информацию о прекращении производства Ан-148

Россия прекратит производство ближнемагистрального самолета Ан-148 после того, как завершит строительство последних двух машин на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской авиационной отрасли.

"Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и Министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений", - заявил он.

Ан-148 выпускали на базе ВАСО и киевского авиазавода "Авиант". При этом строительство в Воронеже велось по украинской лицензии.

Это не первый совместный российско-украинский авиационный проект, который был остановлен после принятия Киевом курса на разрыв кооперационных связей с российскими промышленными предприятиями. Так, ранее было прекращено взаимодействие с КБ "Антонов" по программе технического сопровождения в эксплуатации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Читайте также:

Порошенко счел расширение "Северного потока" местью Украине

Украина оспорила решение Высокого суда Лондона по российскому долгу

Лавров прокомментировал запрет георгиевских лент на Украине