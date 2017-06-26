Трамп настаивает на встрече с Путиным вопреки рекомендациям советников

Теги: В мире путин сша трамп

Дональд Трамп настаивает на полноформатной встрече с Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге. Однако многие представители администрации Белого дома настаивают на сохранении дистанции с Россией в связи с расследованием "о связях Трампа с Россией".

Президент США Дональд Трамп хочет провести полноформатную встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 с соблюдением всех дипломатических формальностей, об этом сообщает агентство Associated Press.

Однако в администрации Белого дома существуют разногласия по поводу встречи двух президентов. Чиновники Госдепа и СНБ считают, что Трампу лучше воздержаться от встречи с Путиным и взаимодействовать с большой осторожностью в связи с расследованием дела о "связях Трампа с Россией".

Некоторые советники настаивают на проведении неформальной встречи или организовать переговоры между представителями американской и российской делегаций без участия лидеров стран.

Ранее Вашингтон заявил, что не исключает встречи Трампа и Путина на саммите стран "Большой двадцатки", который пройдет в немецком Гамбурге 7 – 8 июля. В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча пока никак не готовится, а на 7 июля ничего не запланировано.