Лавров назвал главную тему предстоящих переговоров в Астане
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Встреча по Сирии, которая пройдет в Астане 4-5 июля, будет посвящена концепции зон деэскалации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в настоящий момент проработкой всех деталей этого проекта занимаются технические эксперты.
Новый раунд переговоров по Сирии "Астана-5", который пройдет в столице Казахстана 4-5 июля, в основном будет посвящен концепции создании зон деэскалации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как передает ТАСС, обсуждение урегулирования сирийского конфликта будет происходить при поддержке правительства Сирии и с участием вооруженной оппозиции, которая подключена к астанинскому процессу.
По словам министра, проект по деэскалации требует доработки. В настоящее время на уровне технических экспертов идет выработка всех деталей, "необходимых для того, чтобы на практике эта концепция заработала".
Ранее Казахстан получил подтверждение об участии в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии от России, Турции, Ирана, Иордании и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Ожидается, что США также направят своего высокопоставленного представителя для участия в переговорах в качестве наблюдателя.
Российская сторона рассчитывает, что по итогам переговоров по Сирии в Астане 4-5 июля будет принят целый пакет документов по зонам деэскалации.
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