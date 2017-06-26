Лавров назвал главную тему предстоящих переговоров в Астане

Теги: сирия мид лавров Сирийский конфликт переговоры россия

Встреча по Сирии, которая пройдет в Астане 4-5 июля, будет посвящена концепции зон деэскалации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в настоящий момент проработкой всех деталей этого проекта занимаются технические эксперты.

Новый раунд переговоров по Сирии "Астана-5", который пройдет в столице Казахстана 4-5 июля, в основном будет посвящен концепции создании зон деэскалации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как передает ТАСС, обсуждение урегулирования сирийского конфликта будет происходить при поддержке правительства Сирии и с участием вооруженной оппозиции, которая подключена к астанинскому процессу.

По словам министра, проект по деэскалации требует доработки. В настоящее время на уровне технических экспертов идет выработка всех деталей, "необходимых для того, чтобы на практике эта концепция заработала".

Ранее Казахстан получил подтверждение об участии в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии от России, Турции, Ирана, Иордании и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Ожидается, что США также направят своего высокопоставленного представителя для участия в переговорах в качестве наблюдателя.

Российская сторона рассчитывает, что по итогам переговоров по Сирии в Астане 4-5 июля будет принят целый пакет документов по зонам деэскалации.

Читайте также:

Россия рассчитывает на принятие документов по итогам переговоров по Сирии в Астане

Лавров заявил об оздоровлении сирийской оппозиции

Лавров призвал согласовывать с Дамаском любые действия в Сирии