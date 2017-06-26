Кремль откажется от Telegram в случае блокировки мессенджера

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать возможную блокировку Telegram в России, но отметил, что если мессенджер запретят, то пресс-служба Кремля перейдет на альтернативное приложение.

В Кремле найдут замену Telegram, если мессенджер заблокируют в России, передает "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Если в итоге сервисы вот этого мессенджера будут недоступны, то перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее. В данном случае здесь есть и конкуренция, есть множественность, то есть имеется выбор", - сообщил он.

Спикер Кремля отказался комментировать спор главы Роскомнадзора Александра Жарова и создателя Telegram Павла Дурова, отметив, что проверкой соблюдения законодательства в этой сфере занимается соответствующее ведомство.

23 июня Роскомнадзор вынес очередное предупреждение владельцу Telegram Павлу Дурову об угрозе блокировки мессенджера в России, если он не предоставит данные для реестра ОРИ. В ответ Дуров заявил, что блокировка мессенджера не поможет в борьбе с терроризмом, поскольку преступники будут использовать другие приложения. Он также обвинил главу Роскомнадзора в незнании принципов шифровки информации и в нарушении 23-й статьи Конституции о праве на тайну переписки.

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