Песков рассказал о формате встречи Путина и Трампа

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У Владимира Путина и Дональда Трампа будет возможность так или иначе встретиться на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, формат встречи в данном случае вторичен, российская сторона готова провести ее в удобном американцам формате.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе смогут пообщаться на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, протокольная сторона встречи вторична, поскольку это будет первое личное общение двух президентов.

"Так или иначе, они будут вместе находиться на одном мероприятии в одном городе в одно время и так или иначе возможность встречи будет. В какой протокольной форме состоится эта встреча, я думаю, безусловно, российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев или наоборот", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".

Саммит G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге. Ранее американский Белый дом заявлял, что встреча Путина и Трампа может пройти "на полях" саммита. При этом сам Трамп, по данным Associated Press, хотел бы провести полноформатную встречу с Путиным с соблюдением всех дипломатических формальностей.