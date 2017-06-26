"Газпром" ответил на выпад Порошенко о "Северном потоке-2"

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"Газпром" прокомментировал слова Петра Порошенко, который назвал расширение "Северного потока" местью России за суд с "Нафтогазом". Официальный представитель российской компании Сергей Куприянов напомнил президенту Украины, что проект газопровода был начат задолго до процесса в Стокгольме.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов прокомментировал ранее сделанное заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что строительством "Северного потока-2" Москва якобы хочет отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза" в споре с "Газпромом".

В "Газпроме" не понимают, как можно связывать разбирательство в Стокгольме и осуществление проекта "Северный поток-2". "Это два разных события, произошедших в разное время. Проект "Северный поток-2" мы начали задолго до решения Стокгольмского арбитража, поэтому комментировать тут нечего", - сказал "Газете.Ru" официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

31 мая 2017 года в "Нафтогазе" заявили, что суд отменил требование "бери или плати", обязывавшее Киев оплачивать заранее оговоренную часть объема газа, вне зависимости от того, сколько топлива было закуплено на самом деле.

В Москве решение арбитража сочли промежуточным, а зампред правления "Газпрома" Александр Медведев опроверг информацию об отмене правила take or pay.

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