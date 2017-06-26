Британские консерваторы достигли соглашения с юнионистами

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила соглашение с руководством Североирландской демократической юнионистской партии (DUP) о поддержке правительства меньшинства Консервативной партии в парламенте. Теперь DUP будет поддерживать тори при голосовании по важным вопросам.

Консервативная партия Великобритании и Североирландская демократическая юнионистская партия (DUP) заключили соглашение о сотрудничестве, передает телеканал Sky News.

Премьер-министр страны Тереза Мэй и лидер DUP Арлен Фостер подписали в понедельник соответствующий документ. Партии договорились о поддержке североирландскими юнионистами правительства меньшинства Консервативной партии в парламенте Великобритании.

8 июня в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы, в которых консерваторы сохранили лидерство, но не смогли набрать необходимое количество голосов для формирования правительства большинства. Это привело к формированию "подвешенного парламента", когда ни одна партия не может единолично принять решение без поддержки других. Из-за этого партия Мэй решила объединиться с DUP, чтобы те помогали продвигать необходимые инициативы, не опасаясь напора оппозиции.