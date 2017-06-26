Дуров предупредил об опасности ослабления шифрования в Telegram

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Ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности России в целом, так как иностранные спецслужбы неизбежно тоже получат доступ ко всей переписке граждан. Об этом заявил создатель Telegram Павел Дуров. При этом, по его словам, угроза терактов не исчезнет.

Расследование теракта в питерском метро идет уже несколько месяцев. Цель оперативников — не только найти всех пособников, но и вскрыть существующую схему взаимодействия террористов, чтобы работать на опережение. Результаты уже есть. ФСБ в понедельник, раскрыла главный канал связи террористов, передает "ТВ Центр".

"ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта. ФСБ фиксирует тотальное использование Интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между террористами и их кураторами из-за границы. Наиболее активно членами МТО на территории Российской Федерации используется мессенджер Telegram", - заявили в ведомстве.

Террористы запрещенной организации "Исламское государство" в Telegram делятся последними новостями о ситуации в Сирии. Координируют действия пособников, дают чёткие инструкции.

19-летний Рамиль Шабакаев из Ставрополя собирался примкнуть к боевикам запрещенного ИГ, но был задержан оперативниками в Турции.

"Познакомился с человеком, который сказал, что поможет мне поехать туда, добраться туда. В социальной сети Telegram познакомился. Я не знаю, кто этот человек, как его зовут. Он не говорил свое имя", - рассказывает молодой человек.

И вновь об этом оперативники узнали уже постфактум. А ведь ситуацию можно и нужно мониторить в режиме реального времени. Это наша с вами безопасность, но разработчик Telegram Павел Дуров отказывается исполнять российское законодательство. А всего лишь нужно заполнить необходимые документы и направить их в Роскомнадзор для включения в реестр. Дальше — конструктивная работа со спецслужбами. Ни о какой тотальной слежке или нарушении свободы переписки речи не идет. Система автоматически вычисляет лишь потенциально опасные элементы. Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил Telegram блокировкой. Павел Дуров, впрочем, своей позиции уже несколько лет не меняет. Telegram данные пользователей разглашать не намерен.

"Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании. Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет", - заявляет Дуров.

Он, впрочем, лукавит. Претензии к нему накопились у многих спецслужб мира. Да и реальную безопасность те же европейцы ставят выше переписки виртуальной. В отношении Telegram Роскомнадзор вообще действует предельно мягко. Ведомство по причине нарушения закона уже заблокировало 4 мессенджера. Один из них - китайский WeChat все же исполнил необходимые предписания и теперь работает в нашей стране совершенно легально. По этому же пути Роскомнадзор предлагает пойти и Telegram. Время, отведенное на раздумья, истекает. Счет, как заверил глава ведомства Александр Жаров, идет на дни.

Матвей Шестаков, Андрей Грис. "ТВ Центр".