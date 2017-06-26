В Москве удвоилось количество уличных кафе

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Синоптики обещают, что уже в ближайшее время погода всё же начнет налаживаться. И крайне актуальными, наконец, станут и летние кафе, которые работают в столице. За пять лет их количество увеличилось почти в два раза.

За последние пять лет количество кафе под открытым небом увеличилось практически в два раза, сообщает "ТВ Центр". На улицах города заманивают к себе прохожих вкусными запахами и особой атмосферой уже более двух тысяч заведений. Пройти мимо сложно не только москвичам, но и гостям столицы.

По опросам около 70% посетителей кафе в случае хорошей погоды, предпочитают отдыхать на летней веранде, а не в помещении. И даже нынешнее лето только всех расстроило, но не испугало.

Спрос рождает предложение. Понимая заинтересованность и бизнеса, и клиентов, в городе упростили процедуру получения разрешений на открытие летних площадок. Если раньше оформлять документы нужно было ежегодно, то теперь достаточно один раз заявить о своем желании в префектуре. Вторым шагом для упрощения жизни рестораторам стала подготовка шаблонных вариантов уличных кафе, не требующих дополнительных согласований.

Владельцы кафе и шеф-повара называют летний сезон при возможности открытия уличной веранды уникальным. Это отличная возможность увеличить количество посадочных мест.

Заработать больше теперь получится и заведениям, которые находятся в переулках и не имеют возможности на узких тротуарах (шириной менее трех метров) расставлять столы. Для них совместно с Москомархитектурой разработаны варианты компактных веранд в виде открывающихся окон или скамеек под ними. Мимо которых будет сложно пройти, не остановившись хотя бы на чашечку кофе.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Панов, Илья Ушаков. "ТВ Центр".