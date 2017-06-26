От вице-спикера Госдумы ждут извинений за призыв "дать в морду" Жиркову

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Общероссийский профессиональный союз футболистов намерен добиться извинений вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева перед игроками сборной России. После матча с мексиканцами на Кубке конфедераций член исполкома РФС предложил "дать в морду" полузащитнику Юрию Жиркову.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев должен извиниться за свои высказывания о полузащитнике сборной России Юрии Жиркове, заявил глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

"Мы уже составили письмо в комитет РФС по этике. От самого Лебедева мы требуем извинений. А в письме пока просто просим рассмотреть его высказывания и применить к нему санкции, соответствующие регламенту", - приводит "Спорт Экспресс" слова Зотова.

24 июня сборная России в матче группового этапа Кубка конфедераций проиграла команде Мексики. Полузащитник Юрий Жирков получил в этой встрече две желтые карточки и был удален с поля. Комментируя это, член исполкома РФС Лебедев заявил, что Жирков подвел команду. "По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать!" - посчитал депутат. Позднее парламентарий признал, что касающаяся Жиркова фраза, возможно, была сказана "немного на эмоциях".

Виталий Мутко ранее заявил, что намерен разобраться в ситуации. По его словам, Лебедев и до этого делал неоднозначные высказывания, однако вряд ли его слова найдут поддержку у болельщиков.

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