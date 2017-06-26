Под Ростовом семилетняя девочка скончалась от выпитого алкоголя

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В Ростовской области семилетняя девочка обнаружила на тумбочке бокал с алкоголем, оставленный матерью, и выпила его. От отравления этиловым спиртом ребенок скончался. В отношении матери завели уголовное дело.