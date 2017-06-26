Под Ростовом семилетняя девочка скончалась от выпитого алкоголя
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В Ростовской области семилетняя девочка обнаружила на тумбочке бокал с алкоголем, оставленный матерью, и выпила его. От отравления этиловым спиртом ребенок скончался. В отношении матери завели уголовное дело.
В Ростовской области в отношении матери, которая не уследила за своим ребенком, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, женщина оставила на прикроватной тумбочке бокал с алкогольным напитком и вышла из комнаты. Ее семилетняя дочка обнаружила стакан и выпила его содержимое. От отравления этиловым спиртом девочка скончалась.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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