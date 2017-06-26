14:30, 26 июня 2017

Под Ростовом семилетняя девочка скончалась от выпитого алкоголя

Теги:  отравление  алкоголь  Происшествие  ребенок

В Ростовской области семилетняя девочка обнаружила на тумбочке бокал с алкоголем, оставленный матерью, и выпила его. От отравления этиловым спиртом ребенок скончался. В отношении матери завели уголовное дело.

В Ростовской области в отношении матери, которая не уследила за своим ребенком, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, женщина оставила на прикроватной тумбочке бокал с алкогольным напитком  и вышла из комнаты. Ее семилетняя дочка обнаружила стакан и выпила его содержимое. От отравления этиловым спиртом девочка скончалась.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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