В России в 2017 году заблокировали 16 тысяч "групп смерти"

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В России с начала года по требованию правоохранительных органов заблокировали порядка 16 тысяч "групп смерти". Такую статистику привели в МВД в ходе заседания комиссии по профилактике правонарушений.

С начала 2017 года в нашей стране заблокировали более 16 тысяч так называемых групп смерти по требованию правоохранительных органов. Об этом в понедельник сообщает "МИР 24" со ссылкой на информацию МВД России.

"На данном этапе важно обеспечить эффективное взаимодействие полиции и Роскомнадзора, в том числе по сбору необходимой доказательственной базы", — сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

В начале июня в Москве задержали предполагаемого организатора "группы смерти" в интернете. Мужчину отправили в Челябинскую область, где расследуют дело о доведении до самоубийства 14-летней девочки.

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