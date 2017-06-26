В России в 2017 году заблокировали 16 тысяч "групп смерти"
Теги: Преступность интернет мвд
В России с начала года по требованию правоохранительных органов заблокировали порядка 16 тысяч "групп смерти". Такую статистику привели в МВД в ходе заседания комиссии по профилактике правонарушений.
С начала 2017 года в нашей стране заблокировали более 16 тысяч так называемых групп смерти по требованию правоохранительных органов. Об этом в понедельник сообщает "МИР 24" со ссылкой на информацию МВД России.
"На данном этапе важно обеспечить эффективное взаимодействие полиции и Роскомнадзора, в том числе по сбору необходимой доказательственной базы", — сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
В начале июня в Москве задержали предполагаемого организатора "группы смерти" в интернете. Мужчину отправили в Челябинскую область, где расследуют дело о доведении до самоубийства 14-летней девочки.
Читайте также:
В Москве задержан администратор одной из "групп смерти"
Путин ввел уголовную ответственность за создание "групп смерти"