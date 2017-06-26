В Москве после падения с лестницы госпитализирован Владимир Этуш

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Народный артист России Владимир Этуш госпитализирован после падения с лестницы у одной из московских поликлиник. 95-летний актер упал, поднимаясь в лечебное учреждение. Его супруга не успела ему помочь. По данным СМИ, сейчас он находится в НИИ имени Склифосовского.

В Москве госпитализирован народный артист СССР Владимир Этуш. Это произошло после падения на лестнице у поликлиники, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

По его словам, 95-летний актер пошел в поликлинику и упал, поднимаясь по лестнице. Супруга не успела его удержать.

По данным РИА Новости, знаменитый актер госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. О его состоянии ничего не сообщается.