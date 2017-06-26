В Колумбии капитан тонущего корабля первым выпрыгнул за борт

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Капитан туристического судна, затонувшего в Колумбии, первым покинул его. Как сообщила одна из пассажиров, вместо того, чтобы организовать эвакуацию, капитан выпрыгнул за борт и призвал всех последовать его примеру. На борту корабля находились 150 пассажиров, спасти удалось 130 человек. Подтверждена гибель девяти пассажиров.

В Колумбии капитан туристического судна первым покинул корабль, когда тот пошел ко дну. Об этом сообщил портал "Русская планета" со ссылкой на СМИ.

Как сообщила одна из участниц событий, вместо того, чтобы организовать эвакуацию пассажиров, капитан выпрыгнул за борт и призвал всех последовать его примеру.

Корабль затонул у побережья города Гуатапе. Из 150 пассажиров спасти удалось 130 человек. Девять человек погибли, остальные числятся пропавшими без вести.