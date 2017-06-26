Ученые рассказали о восьми пригодных для жизни экзолунах

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Австралийские ученые обнаружили восемь экзопланет в космосе. По их словам, у этих планет могут быть спутники, на которых, вероятно, существует жизнь. Одна из таких планет находится у звезды HD 43197 в созвездии Большого пса.

Ученые из Австралии рассказали о восьми экзопланетах, на спутниках которых может существовать жизнь. Об этом пишет "Ридус" со ссылкой на сайт Европейской южной обсерватории (ESO).

Все планеты, которые находятся за пределами Солнечной системы, расположены в зоне потенциальной обитаемости своего светила и являются газовыми гигантами. Тем не менее, сотрудники Технологического университета Суинберна в Мельбурне и Университета Южного Квинсленда подчеркивают, что у данных планет может и не быть спутников. Их существование еще предстоит выяснить.

Специалисты отобрали небесные тела, луны которых на стабильных орбитах могли бы представлять собой землеподобные каменистые объекты. Одна из таких планет находится у звезды HD 43197 в созвездии Большого пса на расстоянии 183 световых лет от Земли.