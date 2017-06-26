В Москве за невыполнение обязательных работ задержали Мару Багдасарян
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В Москве задержали стритрейсершу Мару Багдасарян. Об этом сообщил ее адвокат Давид Кемулария. По его данным, девушку обвиняют в невыполнении обязательных работ.
В столице за невыполнение обязательных работ задержана Мара Багдасарян. Об этом АГН "Москва" рассказал ее адвокат Давид Кемулария. О том, что на девушку составлен административный материал, подтвердили и в Савеловском суде.
Мара Багдасарян стала широко известна из-за своей любви к быстрой езде и нарушениям правил дорожного движения. 21 марта Савеловский суд Москвы пожизненно лишил водительских прав девушку. Ранее ей был поставлен диагноз - эпилепсия. За руль с ним садиться нельзя, так как приступ может произойти в любую минуту.
Кроме того, Багдасарян приговорили к году обязательных работ за приобретение поддельного листка нетрудоспособности.
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