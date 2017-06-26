Под Геленджиком нашли розовых самоедов

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Волонтеры обнаружили в лесу под Геленджиком трех собак породы самоед, окрашенных в розовый цвет. Животных использовали в качестве аттракциона для фотосессий, а после избавились от них. Сейчас жизни самоедов ничего не угрожает, активисты планируют их перевезти в Москву.

В Краснодарском крае волонтеры обнаружили в лесном массиве трех собак породы самоед, окрашенных в розовый цвет, говорится в сообщении сообщества "Хаски хэлп -Команда помощи хаски и СЕС".

По словам активистов, собак покрасили и пока они были маленькими, использовали в качестве аттракциона для фотосессий. Но когда щенки выросли, их выкинули в лесу, поскольку они "отработали свое".

"Двое из них держались ближе к людям, взрослый самоед бегает по лесу и никто его пока поймать не может. Розовых малышей искали и ловили двое суток, они разбрелись, одного из них поймали алкаши и отдали только за выкуп", - рассказали волонтеры.

Сейчас животные находятся в безопасности, они накормлены. Волонтеры планируют перевести спасенных животных в Москву.

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