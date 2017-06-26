Врачи рассказали о состоянии здоровья Владимира Этуша

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У упавшего с лестницы возле одной из московских больниц актера Владимира Этуша диагностирован ушиб спины. При этом других повреждений у 95-летнего артиста не обнаружено, хотя ранее врачи подозревали у него перелом шейного отдела позвоночника.

Врачи не обнаружили переломов у народного артиста СССР Владимира Этуша, который ранее был госпитализирован после падения на лестнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

При этом, у 95-летнего актера диагностирован ушиб спины. Врачи решили оставить Этуша в реанимации на несколько дней для перестраховки.

Об инциденте со знаменитым актером стало известно в понедельник. Владимир Этуш упал, поднимаясь по лестнице в одну из московских поликлиник. Супруга не успела его подхватить. Сейчас он находится в НИИ имени Склифосовского. Ряд СМИ сообщил, что врачи подозревали у актера перелом шейного отдела позвоночника.

В связи с произошедшим будет перенесен спектакль "Бенефис" с его участием. Он должен был состояться 27 июня.