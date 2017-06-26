На блокпосту сирийских войск в Дамаске прогремел взрыв
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На блокпосту правительственных сил Сирии в Дамаске сработало взрывное устройство. Как сообщили очевидцы, устройство, возможно, сработало в заминированном автомобиле. Есть пострадавшие, их количество не уточняется.
Взрывное устройство сработало на блокпосту правительственных войск на северо-западе Дамаска. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на очевидцев произошедшего.
"Мощный взрыв прогремел на блокпосту армии в Машруу Думмар, возможно это был заминированный автомобиль. Есть пострадавшие", - сообщил один из них.
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