На блокпосту сирийских войск в Дамаске прогремел взрыв

Теги: В мире сирия взрыв дамаск

На блокпосту правительственных сил Сирии в Дамаске сработало взрывное устройство. Как сообщили очевидцы, устройство, возможно, сработало в заминированном автомобиле. Есть пострадавшие, их количество не уточняется.

Взрывное устройство сработало на блокпосту правительственных войск на северо-западе Дамаска. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на очевидцев произошедшего.

"Мощный взрыв прогремел на блокпосту армии в Машруу Думмар, возможно это был заминированный автомобиль. Есть пострадавшие", - сообщил один из них.