Матвиенко рассказала об усилении влияния США на внутренние процессы России

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Председатель верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко отметила необходимость изучить тему вмешательства в дела страны из-за рубежа. В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным она, в частности, рассказала об усилении влияния со стороны США.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказала об усилении влияния со стороны США на внутренние процессы нашей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что верхняя палата парламента провела общественные слушания о недопущении вмешательства во внутренние дела России.

"Мы знаем, как сегодня ведет себя конгресс США. Не потому что мы какие-то зеркальные меры приняли, но в конгрессе США создан специальный комитет по противодействию влиянию России, надуманному, придуманному, по которому не существует ни фактов, ни свидетельств", - подчеркнула она.

При этом она отметила, что в Совфед приходит информация из регионов, "насколько усиливается влияние на внутренние процессы страны".

Кроме того, Матвиенко отметила необходимость изучить тему вмешательства в дела России из-за рубежа. При этом она подчеркнула, что никто не собирается "закручивать гайки". "Мы изучаем зарубежный опыт, законодательство в этой сфере зарубежных европейских стран", - приводит ее слова ТАСС.

Спикер напомнила, что в Совфеде создана специальная комиссия, которая будет общественной площадкой для открытого обсуждения этих тем.

Ранее в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский президент заявил, что США активно вмешивались в выборы в стране. Особенно агрессивные попытки были предприняты в 2012 году. По его словам, сама Россия не занималась хакерскими атаками и не могла повлиять на результаты прошлогодних президентских выборов в США.

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