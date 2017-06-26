СМИ: США помогают боевикам сирийской оппозиции

Теги: сша трамп Сирийский конфликт

Боевики сирийской оппозиции получают поддержку США и их западных союзников по международной коалиции. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". Его журналисты рассказали, что правительственные войска Сирии смогли отбить атаку боевиков в районе Бир-Касаб к югу-востоку от Дамаска. Армии удалось перерезать канал снабжения боевиков, идущий от иорданской границы.

Для американских властей журналист, правозащитник и обладатель Пулитцеровской премией Сеймур Херш как заноза. Это в ходе его расследований мир узнал об издевательствах в тюрьме Абу-Грейб. Он поставил под сомнение ликвидацию Бен Ладена. Он рассказал, что предлог для вторжения в Сирию, а именно химические атаки, были подстроены в результате сговора Барака Обамы и ближневосточных лидеров. Теперь под ударом пера журналиста - Дональд Трамп, передает "ТВ Центр". Отдавая приказ об ударе по авиабазе Шайрат, он знал, что власти Сирии не применяли химическое оружие, пишет Херш.

"Ему было доложено о том, что никаких доказательств применения сирийцами химоружия нет. И он все равно сказал: "Действуйте", - говорится в статье.

Расследование построено на беседах с высокопоставленными военными и сотрудниками спецслужб. Херш пишет, что Трамп не счел нужным считаться с их мнением. Поводом для удара по Сирии стали события 4 апреля в городе Хан-Шейхун. Миру они были представлены как химическая атака мирного населения сирийским правительством. ВВС страны действительно совершили авианалет на здание, где проходила встреча лидеров боевиков на высоком уровне. И в спецслужбах США об этом знали.

"Для операции русские предоставили корректируемую авиабомбу, оснащенную конвенциональной боеголовкой. За несколько дней до этого российские службы проинформировали о готовящейся операции американцев, чтобы Вашингтон успел отозвать своих агентов, внедренных в ряды экстремистов и которые могли оказаться на этой встрече", - пишет Херш.

В ходе атаки были уничтожены как минимум четверо главарей экстремистов. Жертвы среди мирного населения оказались случайны. На первом этаже здания, где проходила встреча, находился склад боеприпасов, а также удобрений и химикатов на основе хлора. О том, что версия применение зарина не находит никаких подтверждений, сообщили Трампу. Но он не только не принял это во внимание, но и решил раскручивать тему химической атаки через СМИ. Сеймур Херш приводит слова одного из советников Белого дома по безопасности.

"Сирийцы планировали атаку на Хан-Шейхун? Несомненно. У нас есть разведданные, чтобы это подтвердить? Разумеется. Они собирались использовать зарин? Нет. Но президент не стал говорить: "У нас есть проблема, давайте разберемся". Он хотел бомбить Сирию", - говорится в статье.

На вопрос зачем - еще тогда ответили политологи. В противостоянии с американским истеблишментом Трамп своими резкими действиями, судя по всему, хотел прекратить разговоры о связях с Россией. И, действительно, пресса писала, что Трамп наконец-то "вступил в должность президента". Правда, этот восторг, как показало время, оказался мимолетным.

Александр Огородников. Александр Званцев, "ТВ Центр".