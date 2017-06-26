Трамп потребовал извинений за обвинения в связях с Россией

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Барак Обама не предпринял никаких действий в отношении России в ходе последней президентской гонки, так как был уверен в победе Хиллари Клинтон. Об этом заявил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. При этом президент потребовал извинений от тех, кто обвинял его в неких "связях с Москвой".

Когда Дональд Трамп начал открытый конфликт с ведущими американскими СМИ, его считали безумцем. Но новый американский президент не побоялся назвать влиятельнейший канал CNN фейковыми новостями и отказывать его корреспондентам в праве задавать вопросы на пресс-конференциях. Журналисты этого ресурса в ответ выливали тонны компромата на главу государства, порой, опускаясь до прямых оскорблений и нецензурных выражений. И вот наконец Трамп может засчитать себе выигранное сражение, передает "ТВ Центр".

В понедельник стало известно о том, что CNN меняет свою политику относительно сюжетов на российскую тематику, контроль за подобными материалами ужесточается. Письмо с новыми требованиями сотрудникам разослал главный редактор сайта CNNMoney Рич Барбьери.

"Никому не следует публиковать контент, включающий Россию, до того, как он дойдет до меня или Джейсона. Это относится к публикациям в социальных сетях, видеоматериалам, редакционным статьям и приложению MoneyStream. Никаких исключений", - говорится в письме.

Такое ужесточение контроля со стороны руководства - мера вынужденная. На днях CNN в погоне за очередной сенсацией по дискредитации Трампа серьезно подмочил свою репутацию. 22 июня на сайте телеканала появилась публикация о расследовании сенатским комитетом по разведке встречи одного из представителей предвыборного штаба Трампа Энтони Скарамуцци с генеральным директором российского фонда прямых инвестиций на экономическом форуме в Давосе. В статье утверждалось: сенаторов очень заинтересовало то, что человек из ближайшего окружения будущего президента якобы обсуждал смягчение санкций с главой "малоизвестного фонда", под эти самые санкции тоже попавшего. Опровержения моментально последовали от всех героев, упомянутых в статье.

Представители РФПИ заявили, что фонд является крупной и независимой организацией, его деятельность соответствует всем требованиям законодательства и не нарушает санкций США. Бывший советник Трампа Скарамуцци сообщил в электронном письме CNN, что просто поздоровался с главой фонда и был с ним приветлив, ничего более. Телевещателям пришлось признать ошибку. Вместо скандальной статьи на сайте CNN появилось сообщение:

"22 июня CNN.сom опубликовал статью об Энтони Скарамуцци и российском инвестиционном фонде. Эта статья не соответствовала редакционным стандартам и была удалена. Ссылки на материал были заблокированы. CNN приносит свои извинения мистеру Скарамуцци".

В последнее время редакционные стандарты CNN вызывают немало вопросов. А ведь канал занимает на медиарынке США лидирующее положение - по аудитории уступает только BBC. Но при этом не гнушается предлагать своим зрителям новости, которые Дональд Трамп метко назвал фейковыми. Журналисты этого ресурса смаковали фотографии сирийского мальчика Омрана Дакниша, который стал символом страданий Алеппо от жестокости Асада. Позже выяснилось, что фото постановочное и намеренно использовалось для усиления давления на Дамаск.

Судя по последнему распоряжению о согласовании материалов о России, CNN пытается спасти репутацию. При этом менять редакционную политику относительно действующего президента пока никто не намерен. 92 процента эфирного времени телеканала - это программы, в которых обсуждается работа Трампа. Львиная доля приглашенных экспертов, 78 процентов - яростные противники миллиардера. Новый хозяин Белого дома свою позицию относительно подобных СМИ высказал: мол, это не его личные враги, это враги американского народа. Проведенный в конце прошлого года опрос социологического агентства Gallup зафиксировал беспрецедентное падение уровня доверия американцев к прессе - до 32%.И в этом немалая заслуга CNN.

Лилия Акиньшина, Валерия Дзгоева, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".