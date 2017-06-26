В Испании эксгумируют тело Сальвадора Дали

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Тело художника Сальвадора Дали будет эксгумировано для того, чтобы получить необходимый для теста ДНК образец ткани. Уроженка Фигераса Пилар Абель утверждает, что является дочерью знаменитого сюрреалиста. Если тест подтвердит отцовство Дали, Абель получит права на фамилию художника, однако авторские права на его работы являются предметом отдельного судебного расследования.

В Испании намерены провести эксгумацию тела художника Сальвадора Дали. Об этом сообщило издание El Pais со ссылкой на решение суда в Мадриде.

Уроженка Фигераса Пилар Абель подала в суд иск на признание ее наследницей художника, для чего понадобился тест ДНК. Согласно постановлению суда, эксгумация необходима ввиду "отсутствия биологических останков и личных вещей", с помощью которых можно провести тест в Национальном институте токсикологии.

Абель родилась в Фигерасе в 1958 году. С 2007 года она утверждает, что является дочерью знаменитого сюрреалиста. По ее словам, об этом ей рассказала мать, которая работала в семье художника, и якобы поддерживала тайную связь с Сальвадором Дали.

В случае, если тест ДНК докажет отцовство Дали, Абель получит законные права на его фамилию. Наследование авторских прав на работы художника - предмет отдельного судебного расследования.