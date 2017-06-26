В ФИФА заявили об отсутствии допинга в организме игроков сборной России

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Допинг-пробы игроков сборной России по футболу, которые были взяты во время проведения Кубка конфедераций-2017, дали отрицательный результат. Об этом заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит

Футболисты сборной России не принимали допинг во время Кубка конфедераций-2017. Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Футболисты российской команды, которые принимали участие в турнире, прошли предварительное тестирование. До сих пор все тесты на Кубке конфедераций были негативными", - приводит его слова ТАСС.

Ранее, 24 июня, сборная России прекратила выступление на Кубке конфедераций. Команда Станислава Черчесова уступила сборной Мексики со счетом 1:2 и заняла третье место в группе.