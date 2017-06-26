МЧС продлило штормовое предупреждение в Москве

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МЧС России до утра вторника, 27 июня, продлило экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом в столице.

Сильный ливень обрушился на Москву в понедельник вечером. В некоторых районах столицы прогремела гроза и прошел град. Непогода не отразилась на работе московских аэропортов. Ранее синоптики предупреждали, что в городе выпадет до 14 миллиметров осадков, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, сообщает "ТВ Центр".

В столице действует желтый уровень опасности, МЧС объявило штормовое предупреждение до утра вторника.