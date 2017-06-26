В Воронеже на дорогу упал башенный кран

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Строительный кран упал на проезжую часть в Воронеже. В результате инцидента никто не пострадал. Упавшую машину уже увезли с места происшествия.

В Воронеже на проезжую часть рухнул строительный кран. Об этом сообщает сайт "TV Губерния".

Это произошло на строительной площадке по адресу: улица Лидии Рябцевой, 28б. очевидцы произошедшего утверждают, что часть упавшей конструкции оказалась на дороге.

По данным издания "Комсомольская правда в Воронеже", кран уже подняли и увезли.

В результате происшествия никто не пострадал, хотя издание отмечает, что рядом с местом, на которое упал кран, находились автомобиль и прохожий. Кроме того, избежал травм машинист, который управлял устройством.