Верховный суд США разблокировал иммиграционный указ Трампа

Теги: Политика верховный суд сша мигранты трамп

Верховный суд США согласился рассмотреть дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа. Таким образом, на время разбирательства были приостановлены большинство решений нижестоящих судов, блокировавших документ.

Верховный суд США рассмотрит дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на решение суда.

"Мы, разумеется, удовлетворили прошение об истребовании дела из нижестоящей инстанции", - говорится в документе.

Таким образом, были приостановлены большинство принятых ранее решений нижестоящих инстанций, блокировавших указ. Судьи решили также предоставить администрации США частичное право на вступление в силу положений иммиграционного указа на время рассмотрения дела. В частности, в действие вступит положение "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США".

Читайте также:

Песков рассказал о формате встречи Путина и Трампа

Трамп настаивает на встрече с Путиным вопреки рекомендациям советников

Первая жена Трампа разозлила президента Чехии