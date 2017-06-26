Лебедев готов обсудить с Мутко свое намерение "дать в морду" Жиркову

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев, заявивший ранее, что футболисту сборной России Юрию Жиркову нужно "дать в морду", рассказал о готовности поговорить на эту тему с теми, кто захочет выйти на контакт. В частности, он готов обсудить это с вице-премьером страны Виталием Мутко и самим игроком.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР, а также член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев заявил, что готов к общению на тему своих слов об игроке сборной России Юрии Жиркове. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока никаких контактов ни с кем у меня не было, хотя я открыт к диалогу и буду общаться со всеми, кто будет готов по этому поводу на меня выйти. Это может быть сам Юрий, это может быть профсоюз футболистов или же мне удастся переговорить с Виталием Леонтьевичем (Мутко, - прим. ред.)", - сказал Лебедев.

После поражения сборной России в матче домашнего Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2) и вылета с турнира, член исполкома РФС, в частности, заявил, что команду подвел Юрий Жирков. При счете 1:2 он получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. "По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать!" - посчитал депутат. Позднее Лебедев признал, что касающаяся Жиркова фраза, возможно, была сказана "немного на эмоциях".

Однако его заявление вызвало бурю негодования в России. В частности, вице-премьер Виталий Мутко заявил, что хочет разобраться в ситуации. По его словам, депутат Лебедев и до этого делал неоднозначные высказывания, но вряд ли его слова найдут поддержку у болельщиков.

В свою очередь, Общероссийский профессиональный союз футболистов намерен добиться извинений от Игоря Лебедева перед игроками сборной России.