Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии за высказывания об учениях

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Посла Украины Игоря Кизима вызвали в Министерство иностранных дел Белоруссии за его высказывания об учениях "Славянское братство-2017". Ему указали на некорректность его слов, и на необоснованные обвинения в адрес белорусской стороны. Кизим заявил, что наблюдатели смогли увидеть на учениях лишь "театрализованное представление".

Посла Украины Игоря Кизима вызвали в Министерство иностранных дел Белоруссии из-за его высказываний об учениях "Славянское братство-2017". Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.

"Послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Республикой Беларусь и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Республики Беларусь в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Кизим ранее заявил, что учения прошли фактически без международного наблюдения, а приглашенные наблюдатели смогли увидеть лишь "театральное представление". В белорусском МИД дипломату указали на то, что "Славянское братство-2017" было проведено в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Белоруссии перед ОБСЕ. Кроме того, в МИД отметили, что приглашение военных атташе, в том числе украинских, было исключительно "жестом доброй воли" с белорусской стороны.

"Важно учесть, что в полном соответствии с нашими международными обязательствами мы могли бы не приглашать на них иностранных представителей", - отметили в дипломатическом ведомстве.

При этом, как заявили в белорусском МИД, в рамках Венских документов Украина ни разу не приглашала белорусских наблюдателей для оценки военной деятельности на своей территории. С 2013 года представители Белоруссии не приглашались ни на одно военное многонациональное либо национальное учение на Украине.

"Белорусская сторона рассчитывает на продолжение конструктивного диалога в сфере обороны и безопасности в регионе", - подчеркнули в МИД.